Am Dienstag stößt in Fellbach ein 84-Jähriger mit seinem Citroen im Kreuzungsbereich mit einem BMW zusammen – drei Fahrzeuge werden beschädigt, eine Frau verletzt.

Chris Lederer 29.10.2025 - 09:00 Uhr

Ein 84-jähriger Citroen-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.50 Uhr in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall im Kreuzungsbereich verursacht. Er befuhr laut Polizeiangaben die Wilhelm-Pfitzer-Straße in westlicher Richtung und übersah an der Kreuzung zur Höhenstraße den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW einer 49-jährigen Fahrerin. Die Autos stießen zusammen.