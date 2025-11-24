Bei einer Frontalkollision auf der L1197 in Fellbach-Oeffingen wird am Montag gegen 8.16 Uhr eine 21-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte befreien sie aus dem Auto.

Chris Lederer 24.11.2025 - 10:22 Uhr

Auf der Landesstraße 1197 ist es laut Polizeibericht zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr geriet eine 21-jährige Citroën-Fahrerin zwischen dem Sami-Khedira-Stadion und der Abzweigung nach Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr in Richtung Remseck. Nach Polizeiangaben prallte ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen.