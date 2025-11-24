Bei einer Frontalkollision auf der L1197 in Fellbach-Oeffingen wird am Montag gegen 8.16 Uhr eine 21-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte befreien sie aus dem Auto.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Auf der Landesstraße 1197 ist es laut Polizeibericht zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr geriet eine 21-jährige Citroën-Fahrerin zwischen dem Sami-Khedira-Stadion und der Abzweigung nach Fellbach-Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr in Richtung Remseck. Nach Polizeiangaben prallte ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen.

 

Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, befreite die Feuerwehr sie mit technischem Gerät aus dem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Der 41-jährige Fahrer des Vito erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Landesstraße muss vollständig gesperrt werden

An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme, die Bergung und die Reinigungsarbeiten musste die L1197 vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie weitere Polizei und Rettungsdienst. cl