Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Fellbach verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah den Mann offenbar beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt.

Sascha Sauer 11.06.2026 - 15:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 10.45 Uhr von der Höhenstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer.