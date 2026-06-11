Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Fellbach verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah den Mann offenbar beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Bei einem Verkehrsunfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 10.45 Uhr von der Höhenstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer.

 

Es kam zur Kollision, bei der der Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Mercedes und dem Motorrad entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.