Unfall in Fellbach

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Mittwoch in Fellbach einen geparkten Mercedes gestreift. Obwohl er einen erheblichen Schaden anrichtete, fuhr er zunächst einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das könnte jetzt Konsequenzen haben.

fro 07.11.2024 - 10:49 Uhr

Auf rund 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Mittwochnachmittag in Fellbach nach einem Unfall an einem Mercedes entstanden ist. Ein Linienbus hatte den im Bereich der Bahnhof- und der Maiklerstraße geparkten Wagen gegen 17.30 Uhr gestreift.