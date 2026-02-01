Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach werden am Samstagabend vier Personen verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 36-Jähriger gegen 23.30 Uhr seinen Audi auf der Steiermärker Straße gewendet. Das Manöver kam so unvermittelt, dass er mit einem VW Golf eines 24 Jahre alten Mannes, welcher mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kollidierte.

 

Verletzte kommen ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß wurde der 26 Jahre alte Mitfahrer und der Fahrer des Audi leicht verletzt. Der Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt, sein 20 Jahre alter Mitfahrer schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Steiermärker Straße gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.