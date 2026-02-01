Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach werden am Samstagabend vier Personen verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Michael Bosch 01.02.2026 - 13:20 Uhr

Bei einem Unfall in Stuttgart-Feuerbach sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 36-Jähriger gegen 23.30 Uhr seinen Audi auf der Steiermärker Straße gewendet. Das Manöver kam so unvermittelt, dass er mit einem VW Golf eines 24 Jahre alten Mannes, welcher mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kollidierte.