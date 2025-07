In Filderstadt übersieht eine Audi-Fahrerin am Sonntag einen Motorradfahrer – es kommt zur Kollision. Dabei wird der Motorradfahrer leicht verletzt.

Philip Kearney 30.06.2025 - 13:16 Uhr

In Filderstadt (Kreis Esslingen) sind am Sonntagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 36-jährige Audi-Fahrerin gegen 15 Uhr auf der L 1205 in Richtung Wolfschlugen unterwegs und wollte nach links auf den Verkehrsübungsplatz einbiegen. Offenbar übersah sie hierbei jedoch einen entgegenkommenden 43-Jährigen, der mit seiner KTM 125 Duke in Richtung Sielmingen unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen.