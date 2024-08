Am Mittwochabend soll ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogen stehender Fahrradfahrer in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) mit einer Fußgängerin zusammengestoßen sein.

Maria Fischer Melanie 29.08.2024 - 18:26 Uhr

Am Mittwochabend kam es auf einem Weg in Verlängerung der Straße Am Fleinsbach in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 39-jährigen Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer soll laut Polizei unter Verdacht stehen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden zu haben.