Unfall in Filderstadt: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Polizeibeamte haben am Sonntag in Filderstadt-Bernhausen gegen 16.45 Uhr einen mutmaßlich 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor versucht haben soll, mit einem gestohlenen Ford vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Dabei soll der Flüchtige einen Unfall verursacht haben. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert war und das Auto in der Nacht auf Sonntag in Bayern gestohlen hatte.

Ein Zeuge hatte gegen 16.25 Uhr am Sonntag die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass ein Mann mit einem Ford C-Max im Bereich der Neuen Weinsteige in Stuttgart in auffälliger Fahrweise in Richtung Stuttgart-Degerloch unterwegs sei. Dabei soll er mutmaßlich mehrere andere Fahrzeuge gestreift und mindestens eine rote Ampel überfahren haben. Die Polizeibeamten machten den Ford im Bereich der B 27 an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen ausfindig und nahmen die Verfolgung auf, da der Mann ihre Anhaltesignale missachtete.

Flüchtiger gefährdet Verkehr in Filderstadt

An der Ausfahrt Filderstadt-Plattenhardt fuhr der Flüchtige von der B27 ab und weiter Richtung Filderstadt-Bernhausen. Dabei soll er erneut andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, indem er eine rote Ampel überfuhr und teilweise entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Nachdem der Mann in Bernhausen in einer Sackgasse mit einem Container zusammenprallte und sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlich 45-Jährigen schließlich im Bereich eines Sportstadions fest. Bei seiner Flucht verletzte sich der Mann leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

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Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Da sich laut Polizei Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung ergaben, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Ford C-Max in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bayern gestohlen worden war und gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Mann, dessen Identität nach Angaben der Polizei bislang nicht zweifelsfrei feststeht, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/ 89 90 41 00 zu melden.