Unfall in Filderstadt Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei
Ein 45-Jähriger ist am Sonntag mit einem gestohlenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Die Flucht endete mit einem Unfall in Filderstadt. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein 45-Jähriger ist am Sonntag mit einem gestohlenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Die Flucht endete mit einem Unfall in Filderstadt. Die Polizei sucht Zeugen.
Polizeibeamte haben am Sonntag in Filderstadt-Bernhausen gegen 16.45 Uhr einen mutmaßlich 45 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor versucht haben soll, mit einem gestohlenen Ford vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Dabei soll der Flüchtige einen Unfall verursacht haben. Laut Polizei gibt es Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert war und das Auto in der Nacht auf Sonntag in Bayern gestohlen hatte.