Ein 64-jährige Mann transportiert Mineralbeton auf seinem Anhänger. An einem Hügel kommt er vom Weg ab. Der Traktor kippt zur Seite.
20.03.2026 - 13:14 Uhr
Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Traktorfahrer bei einem nicht alltäglichen Unfall zugezogen. Der 64-Jährige war laut der Polizei mit einem Anhänger auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Landesstraße L 1209 unterwegs. Auf seinem Anhänger hatte er Mineralbeton geladen. An einem Hügel kam der Fahrer mit den Rädern seines Fahrzeugs vom Weg ab. Aufgrund der hohen Anhängelast gelang es dem Mann nicht mehr, die Fahrspur zu korrigieren.