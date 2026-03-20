Ein 64-jährige Mann transportiert Mineralbeton auf seinem Anhänger. An einem Hügel kommt er vom Weg ab. Der Traktor kippt zur Seite.

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Traktorfahrer bei einem nicht alltäglichen Unfall zugezogen. Der 64-Jährige war laut der Polizei mit einem Anhänger auf einem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Landesstraße L 1209 unterwegs. Auf seinem Anhänger hatte er Mineralbeton geladen. An einem Hügel kam der Fahrer mit den Rädern seines Fahrzeugs vom Weg ab. Aufgrund der hohen Anhängelast gelang es dem Mann nicht mehr, die Fahrspur zu korrigieren.

„Weil die Mineralbeton-Ladung sehr schwer war, hat der Traktor von hinten einen starken Schub bekommen“, erklärt eine Polizeisprecherin unserer Zeitung den Unfallhergang.

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Der Traktor und der Anhänger verhakten sich ineinander. Der Traktor kippte durch die sich nicht lösende Anhängevorrichtung zur Seite. Hierbei verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Dazu, wie es dem Mann aktuell geht, konnte die Polizeisprecherin keine Angaben machen. Der Traktor wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug zur Unterstützung vor Ort.