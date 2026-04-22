Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Bernhausen ereignet hat. Die Angaben der Unfallbeteiligten sind widersprüchlich.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Die Angaben der Unfallbeteiligten sind widersprüchlich. Deshalb sucht die Verkehrspolizei Esslingen nun Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen in Bernhausen ereignet hat. Bei dem Unfall kam es zu einem Kontakt zwischen einem dreijährigen Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, und einem Mercedes Vito. Das Kind ist in der Folge von seinem Rad zu Boden gestürzt. Schwer verletzt wurde es laut Polizei nicht. Unklar ist, ob das Mädchen mit seinem Rad in das Auto gerollt ist oder ob das Auto das Kind angeschubst hat.

 

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Vito am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr in Bernhausen von der Karlstraße kommend in die Aicherstraße in Richtung Bonlanden abgebogen. Kurz danach muss er – möglicherweise weil er durch die Sonne geblendet war – die an einer Fußgängerfurt bei Grünlicht querende Radfahrerin samt erwachsener Begleitung übersehen haben. Die junge Radlerin und der Vito haben sich dann berührt. Wie genau, ist noch nicht geklärt. Das Mädchen ist in der Folge zu Boden gestürzt.

Das Kind wurde später in ein Krankenhaus gebracht

Medizinische Hilfe und Polizei wurde von den Unfallbeteiligten, die lediglich ihre Personalien ausgetauscht hatten, zunächst nicht hinzugezogen. Nach späterer ärztlicher Untersuchung wurde das Kind zur weiteren Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme wurde am Mercedes Vito kein Sachschaden festgestellt. Die Verkehrspolizei sucht nun Menschen, die den Unfall beobachtet haben. Sie ist unter Telefon: 0711 / 3990-420 zu erreichen.