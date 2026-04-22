Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Bernhausen ereignet hat. Die Angaben der Unfallbeteiligten sind widersprüchlich.

Natalie Kanter 22.04.2026 - 13:30 Uhr

Die Angaben der Unfallbeteiligten sind widersprüchlich. Deshalb sucht die Verkehrspolizei Esslingen nun Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen in Bernhausen ereignet hat. Bei dem Unfall kam es zu einem Kontakt zwischen einem dreijährigen Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war, und einem Mercedes Vito. Das Kind ist in der Folge von seinem Rad zu Boden gestürzt. Schwer verletzt wurde es laut Polizei nicht. Unklar ist, ob das Mädchen mit seinem Rad in das Auto gerollt ist oder ob das Auto das Kind angeschubst hat.