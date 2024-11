Unfall in Freiberg am Neckar

Am Donnerstagmorgen achtet ein Fußgänger in Freiberg am Neckar mutmaßlich nicht auf den Verkehr, als er die Fahrbahn betritt. Es kommt zum Unfall.

Sebastian Winter 29.11.2024 - 13:37 Uhr

Ein Fußgänger ist am Donnerstag in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht befuhr eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 5.50 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Bahnhofstraße.