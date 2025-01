Mit Porsche zu schnell agiert? Am Kreisverkehr hat es gekracht

Unfall in Freiberg am Neckar

Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Freitag am Ortsausgang des Freiberger Stadtteils Geisingens gekommen. Am Kreisverkehr krachte es.

Oliver von Schaewen 18.01.2025 - 10:01 Uhr

Ist eine 43-Jährige mit ihrem Porsche zu schnell in den Kreisverkehr eingefahren? Oder trägt der ebenfalls beteiligte 44-jährige BMW-Fahrer zumindest eine Mitschuld? Diese Fragen dürften die Beteiligten beschäftigen, die in den Unfall am Freitagmorgen im Kreisverkehr am Ortsausgang des Freiberger Stadtteils Geisingen verwickelt waren.