Bei einem Zusammenstoß in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) am Freitagabend wurde ein Kind in einem der beteiligten Autos verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 19-Jährige hatte laut Polizei beim Abbiegen einen Mercedes übersehen.

rup 12.10.2024 - 11:00 Uhr

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es laut Polizeiangaben am Freitag gegen 17 Uhr auf Gemmrigheimer Gemarkung gekommen. Eine 19-jährige war in einem VW auf der K1625 von Kirchheim am Neckar kommend in Richtung Ottmarsheim unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die Straße Richtung Neckarwestheim missachtete sie laut Mitteilung den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes CLA eines 53-Jährigen, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Opel einer 60 Jahre alten Fahrerin, die direkt an der Einmündung aus Neckarwestheim kommend stand. Durch den Unfall wurde der elfjährige Mitfahrer im VW leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die K1625 in Richtung Kirchheim am Neckar für etwa zwei Stunden gesperrt.