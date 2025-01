Bei einem Zusammenstoß in der Gerlinger Panoramastraße Donnerstagmittag, 30. Januar, waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Franziska Kleiner 31.01.2025 - 12:48 Uhr

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro und drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmittag in Gerlingen passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 72 Jahre alter Fahrer eines VW Up auf seiner Fahrt in Richtung Hauptstraße links an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren.