Unfall in Großbottwar

Eine 84-Jährige wollte mit ihrem Smart in Großbottwar eine Garage verlassen. Versehentlich gerät sie dabei aufs Gaspedal, ihr Wagen durchbricht das Tor und stößt schließlich noch gegen mehrere geparkte Autos.

Julia Amrhein 04.11.2024 - 14:21 Uhr

Eine 84-Jährige ist am Samstagmorgen in Großbottwar mit ihrem Smart durch ein Garagentor gebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Seniorin gegen 10.30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Gartenstraße herausfahren und gerade das Tor vom Fahrersitz aus öffnen wollen, als sie versehentlich auf das Gaspedal geriet.