Ein 59 Jahre alter Autofahrer fährt an zwei Fahrzeugen vorbei, die vor einem Zebrastreifen warten. Dort kollidiert er mit einem 47-Jährigen. Für die Polizei ist besonders noch eine Frage offen, deshalb sucht sie Zeugen.

Matthias Kapaun 26.09.2024 - 16:38 Uhr

Ein 59 Jahre alter Audi-Fahrer soll am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Hedelfingen einen 47-jährigen Mann auf einem Zebrastreifen erfasst und dabei leicht verletzt haben. Zuvor soll der Autofahrer links an zwei vor dem Fußgängerüberweg wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen.