Am frühen Freitagmorgen kracht es in der Neuen Schöckinger Straße in Hemmingen. Die Insassen kamen aber glimpflich davon.

Marius Venturini 13.12.2024 - 14:33 Uhr

Ein Lieferwagen und ein Opel Corsa sind am frühen Freitagmorgen in Hemmingen zusammengestoßen. Der Opelfahrer war gegen 5.50 Uhr in der Neuen Schöckinger Straße in Richtung Schöckingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Falkenstraße prallte er mit einem von rechts kommenden Mercedes Sprinter zusammen. Der Corsa wurde zur Seite geschleudert und kam halb auf dem Gehweg zum Stillstand. In einem der Fahrzeuge wurde laut Angaben der Feuerwehr der automatische Notruf, der sogenannte „E-Call“ ausgelöst. Weil kein Sprechkontakt hergestellt werden konnte, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Beide Fahrer blieben aber nahezu unverletzt, der Fahrer des Pkw klagte über Schmerzen im Handgelenk.