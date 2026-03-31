Ein Senior hat am Montag in Herrenberg einen Unfall verursacht. Der Senior fuhr ungebremst über die Feldbergstraße, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wolfgang Berger 31.03.2026 - 10:39 Uhr

Ein Schaden von rund 34 000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Montag in Herrenberg. Wie die Polizei berichtet, war ein 91-Jähriger mit seinem VW kurz nach 13 auf der Ruhesteinstraße in Richtung Feldbergstraße gefahren. Am Ende der Ruhesteinstraße fuhr er aus noch unbekannter Ursache vermutlich ungebremst über die Feldbergstraße und prallte gegen einen Mercedes, der am Straßenrand abgestellt war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.