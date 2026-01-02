Eine Autofahrerin kollidiert erst mit einer Hauswand und beschädigt dann zwei weitere Fahrzeuge. Sie muss von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Annika Mayer 02.01.2026 - 22:58 Uhr

Eine Autofahrerin ist am Freitag um 12.35 Uhr in Herrenberg erst mit einer Hauswand und dann mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 39-jährige Ford-Lenkerin in der Brühlstraße in Herrenberg und wollte in ihre Hofeinfahrt fahren. Die Fahrerin verlor jedoch aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und fuhr zunächst über die Grundstücksbegrenzung gegen eine Hauswand und wurde dann auf einen öffentlichen Parkplatz neben dem Haus abgeleitet. Dort kollidierte sie mit einem anderen PKW.