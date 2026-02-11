Eine 18-Jährige übersieht einen 80-Jährigen. Zwei Autos sind am Dienstag in Herrenberg zusammen gestoßen.

uls 11.02.2026 - 12:27 Uhr

Rund 38 000 Euro Blechschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall auf der Straße zwischen den Herrenberger Ortsteilen Oberjesingen und Kuppingen. Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin wollte dort gegen 13 Uhr auf die Bundesstraße 296 in Richtung Oberjesingen abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden Audi, der von einem 80 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Beide Autos stießen zusammen, dabei wurden die beiden Fahrer und die 78-Jahre Beifahrerin im Audi leicht verletzt.