Nach einem Unfall in Herrenberg liegt eine 59-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt.

Eddie Langner 15.05.2026 - 11:33 Uhr

Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Samstag in der Schwarzwaldstraße in Herrenberg (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fanden zwei Zeugen die Frau auf der Straße liegend und riefen dann den Notruf. Die 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei versucht herauszubekommen, ob die Frau allein gestürzt ist oder ob ein anderes Fahrzeug beteiligt war.