Ein Senior ist am Montagmittag mit seinem Auto auf der Straße zwischen Reichenbach und Hochdorf in den Gegenverkehr geraten – es kam zu einem Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Montagmittag bei Hochdorf gekommen. Kurz nach 12.30 Uhr war ein Senior mit seinem Auto auf der Landesstraße 1201 von Reichenbach herkommend unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt geriet er wohl aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrspur. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug einer 51-Jährigen.

 

Rettungsdienst bringt zwei Verletzte in Klinik

Beide Personen wurden beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden nach Angaben der Polizei auf rund 40.000 Euro summieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Landesstraße 1201 zwischen Reichenbach und Hochdorf erforderlich. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.