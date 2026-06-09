Ein Senior ist am Montagmittag mit seinem Auto auf der Straße zwischen Reichenbach und Hochdorf in den Gegenverkehr geraten – es kam zu einem Zusammenstoß.

Melanie Csernak 09.06.2026 - 14:36 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Montagmittag bei Hochdorf gekommen. Kurz nach 12.30 Uhr war ein Senior mit seinem Auto auf der Landesstraße 1201 von Reichenbach herkommend unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt geriet er wohl aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrspur. Sein Wagen kollidierte mit dem Fahrzeug einer 51-Jährigen.