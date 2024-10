Landwirt in bayerischer Kiesgrube tödlich verunglückt

Unfall in Ingolstadt

Ein 67-jähriger Landwirt ist in einer bayerischen Kiesgrube tödlich verunglückt, nachdem er von einer Baumaschine erfasst wurde. Das teilte die Polizei in Ingolstadt mit.

red/AFP 02.10.2024 - 15:20 Uhr

