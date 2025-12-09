Auf einem Parkplatz in der Kelterstraße rammt ein Mann am Montagabend in Kernen einen Honda – und fährt davon. Die Polizei kommt ihm auf die Schliche.

Chris Lederer 09.12.2025 - 09:25 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagabend gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Kelterstraße in Kernen (Rems-Murr-Kreis) einen abgestellten Honda und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Eine Streife entdeckte das Auto und den Mann kurz darauf unweit des Unfallorts in Kernen-Rommelshausen.