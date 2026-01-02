Ein kurzer Moment im Feierabendverkehr, dann ist das Auto außer Kontrolle. Wie ein Alltagsgegenstand in Rommelshausen zur echten Gefahr wurde.
02.01.2026 - 09:37 Uhr
Ein Sekundenmoment, ein banaler Haushaltshelfer und ein glimpflich verlaufener Unfall im Feierabendverkehr: Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 42-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem VW im Ortszentrum von Kernen-Rommelshausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Fellbacher Straße/Waiblinger Straße geschah das Unerwartete: Ein Putzspray aus der Türablage rutschte in den Fußraum, blockierte das Bremspedal – und der Wagen wurde unkontrollierbar.