Ein kurzer Moment im Feierabendverkehr, dann ist das Auto außer Kontrolle. Wie ein Alltagsgegenstand in Rommelshausen zur echten Gefahr wurde.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Ein Sekundenmoment, ein banaler Haushaltshelfer und ein glimpflich verlaufener Unfall im Feierabendverkehr: Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 42-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem VW im Ortszentrum von Kernen-Rommelshausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Fellbacher Straße/Waiblinger Straße geschah das Unerwartete: Ein Putzspray aus der Türablage rutschte in den Fußraum, blockierte das Bremspedal – und der Wagen wurde unkontrollierbar.

 

Alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung kam das Auto von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete unsanft an mehreren Verkehrszeichen – mit verbogenem Blech und gesplitterten Schildern. Der entstandene Schaden: mehrere Hundert Euro.

Unfall in Kernen: Zum Glück nur Blechschaden

Glück im Unglück: Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, körperlich blieb er unversehrt. Die Polizei notierte routinemäßig den Hergang – und mahnt indirekt zur Vorsicht mit losen Gegenständen im Auto.

Was nach einem skurrilen Zwischenfall klingt, ist in Wahrheit ein bekanntes, unterschätztes Risiko im Straßenverkehr: Lose Gegenstände im Fußraum können zur ernsten Gefahr werden. Nicht nur Getränkeflaschen oder Eiskratzer, auch eine harmlose Spraydose kann zur ungewollten Bremse werden – im wahren Wortsinn.