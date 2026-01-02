Ein kurzer Moment im Feierabendverkehr, dann ist das Auto außer Kontrolle. Wie ein Alltagsgegenstand in Rommelshausen zur echten Gefahr wurde.

Ein Sekundenmoment, ein banaler Haushaltshelfer und ein glimpflich verlaufener Unfall im Feierabendverkehr: Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war ein 42-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr mit seinem VW im Ortszentrum von Kernen-Rommelshausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Fellbacher Straße/Waiblinger Straße geschah das Unerwartete: Ein Putzspray aus der Türablage rutschte in den Fußraum, blockierte das Bremspedal – und der Wagen wurde unkontrollierbar.

Alleinbeteiligt und ohne Fremdeinwirkung kam das Auto von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete unsanft an mehreren Verkehrszeichen – mit verbogenem Blech und gesplitterten Schildern. Der entstandene Schaden: mehrere Hundert Euro.

Unfall in Kernen: Zum Glück nur Blechschaden

Glück im Unglück: Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, körperlich blieb er unversehrt. Die Polizei notierte routinemäßig den Hergang – und mahnt indirekt zur Vorsicht mit losen Gegenständen im Auto.

Was nach einem skurrilen Zwischenfall klingt, ist in Wahrheit ein bekanntes, unterschätztes Risiko im Straßenverkehr: Lose Gegenstände im Fußraum können zur ernsten Gefahr werden. Nicht nur Getränkeflaschen oder Eiskratzer, auch eine harmlose Spraydose kann zur ungewollten Bremse werden – im wahren Wortsinn.