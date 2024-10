Unfall in Kirchheim am Neckar

Ein Radfahrer und eine VW-Fahrerin sind am Sonntagabend in der Friedenstraße in Kirchheim am Neckar zusammengestoßen. Beide hatten einander zu spät bemerkt.

Julia Amrhein 28.10.2024 - 10:43 Uhr

Ein 28-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Kirchheim am Neckar schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 18.15 Uhr vom Fahrradstellplatz in der Bahnhofstraße an der Ecke Friedenstraße losradeln wollen. Hierbei fuhr er wohl über den Gehweg auf die Fahrbahn, wobei er nicht darauf achtete, dass zeitgleich eine VW-Fahrerin in die Friedensstraße abbiegen wollte.