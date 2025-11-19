In Kirchheim kommt es am Dienstagabend zu einem Unfall auf einem Zebrastreifen. Dabei wird eine Seniorin schwer verletzt.

Philip Kearney 19.11.2025 - 14:15 Uhr

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Seniorin schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 28-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit einem Opel Corsa die Alleenstraße vom Schweinemarkt herkommend entlang, als er beim Zebrastreifen auf Höhe der Max-Eyth-Straße zunächst bremste, um einen Fußgänger die Straße überqueren zu lassen.