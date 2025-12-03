An der Kreuzung Südstraße/Steinstraße kracht es am Dienstagmorgen in Korb: Laut Polizeiangaben löst tiefstehende Sonne eine Kollision aus, bei der zwei Menschen verletzt werden.

Chris Lederer 03.12.2025 - 09:13 Uhr

Laut Polizeibericht hat ein 67-jähriger Skoda-Fahrer am Dienstagvormittag an der Kreuzung Südstraße/Steinstraße in Korb ( Rems-Murr-Kreis) einen bevorrechtigten BMW übersehen. Nach Polizeiangaben dürfte die tiefstehende Sonne dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der Skoda kollidierte in der Folge mit dem Wagen eines 86-Jährigen.