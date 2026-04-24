Ein Alltagsszenario endet tragisch: Eine Radfahrerin stürzt schwer, als unvermittelt eine Autotür aufgeht. Die 64-Jährige kommt ins Krankenhaus.

Roland Böckeler 24.04.2026 - 11:41 Uhr

Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen eines Unfalls, bei dem eine Radfahrerin am Donnerstag schwer verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Mirander Straße in Korntal. Die 64 Jahre alte Radfahrerin hatte laut der Polizei an einem am Straßenrand geparkten VW vorbeifahren wollen. Den bisherigen Ermittlungen öffnete in diesem Moment ein fünfjähriges, auf der Rückbank des VW sitzendes Kind die hintere linke Fahrzeugtür.