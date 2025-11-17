Aus noch ungeklärter Ursache prallt ein VW ID3 am Montagvormittag in der Korntaler Gschnaidtstraße auf einen geparkten Mitsubishi.
17.11.2025 - 16:04 Uhr
Ein Unfall hat sich am Montagvormittag in Korntal ereignet. Der Fahrer eines VW ID3 befuhr um kurz vor 11 Uhr die Gschnaidtstraße in östlicher Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Mitsubishi Pickup, geriet wieder nach rechts und blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen.