Aus noch ungeklärter Ursache prallt ein VW ID3 am Montagvormittag in der Korntaler Gschnaidtstraße auf einen geparkten Mitsubishi.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Ein Unfall hat sich am Montagvormittag in Korntal ereignet. Der Fahrer eines VW ID3 befuhr um kurz vor 11 Uhr die Gschnaidtstraße in östlicher Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Mitsubishi Pickup, geriet wieder nach rechts und blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

 

Pickup wird durch den starken Aufprall zur Seite gedreht

Der große Pickup wurde durch den starken Aufprall um 90 Grad zur Seite gedreht, im VW lösten etliche Airbags aus. Augenzeugen, die den Notruf riefen, meldeten eine Rauchentwicklung am VW ID3. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs sei laut Berichten jedoch weder Rauch noch Feuer feststellbar gewesen – wie vermutet wird, hatte das Talkumpuder der Airbags den Anschein von Rauch erweckt.

VW muss abgeschleppt werden, der Fahrer zur Kontrolle ins Krankenhaus

Der Fahrer des VW wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, der nicht mehr fahrbereite VW ID3 musste abgeschleppt werden.