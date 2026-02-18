Ein 92-Jähriger ist in Kornwestheim beim Überqueren der Stuttgarter Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 92-Jähriger ist am Dienstagabend in Kornwestheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Senior gegen 19 Uhr die Stuttgarter Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollen. Zeitgleich bog jedoch ein 50-Jähriger mit seinem VW Tiguan von der Jakobstraße aus nach rechts in die Straße ab, wobei er mutmaßlich den 92-Jährigen übersah.

 

Der 92-Jährige stürzt bei dem Unfall zu Boden

Der 92-Jährige stürzte zu Boden, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde letztlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Der 50-Jährige blieb unverletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0711/68690 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.