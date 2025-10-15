Ein 42-Jähriger zieht in Kornwestheim mit seinem Aufsitzrasenmäher zur gegenüberliegen Straßenseite. Zeitgleich will ihn allerdings ein Rollerfahrer überholen.

Julia Amrhein 15.10.2025 - 12:06 Uhr

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen in Kornwestheim mit einem Aufsitzrasenmäher zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-jährige Fahrer des Rasenmähers gegen 8.30 Uhr von der Rechbergstraße kommend nach rechts in die Stuttgarter Straße abgebogen, wo er nach wenigen Metern in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite lenkte.