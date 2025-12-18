Ein Zwölfjähriger wird in Kornwestheim bei einem Unfall schwer verletzt. Unklar ist noch, welche Farbe die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt zeigte.

Julia Amrhein 18.12.2025 - 13:48 Uhr

Ein Zwölfjähriger ist am Mittwochmorgen in Kornwestheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-Jähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Mühlhäuser Straße nach links in die Zeppelinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße abgebogen. Dabei übersah er wohl den Jungen, der auf seinem Mountainbike gerade eine Fußgängerfurt in Richtung B27 passierte.