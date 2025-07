Unfall in Leimen

Sie soll laut Zeugen gestürzt sein, als ein Zug einfuhr. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar - auch, wie schwer die Frau verletzt ist. Die Gleise am Bahnhof seien gesperrt.

red/dpa/lsw 01.07.2025 - 08:46 Uhr

Eine Frau ist beim Einfahren eines Zuges am Bahnhof in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) in das Gleisbett gefallen. Man gehe derzeit von einem Unfall aus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.