In Leinfelden-Echterdingen stoßen am Dienstag ein BMW und ein E-Scooter zusammen. Der Fahrer des E-Scooters wird bei der Kollision leicht verletzt.

Philip Kearney 01.07.2025 - 17:58 Uhr

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt. Laut Polizei war eine 56-Jährige gegen 10.45 Uhr mit einem BMW auf dem Eichbergweg in Musberg unterwegs, als sie an der Einmündung in die Karlstraße mit dem rechts auf einem Gehweg fahrenden 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer kollidierte.