Frau kracht mit Auto durch Glasfassade und landet in einem Geschäft

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

Eigentlich will die Frau ihr Auto parken. Dann beschleunigt sie plötzlich stark und landet im Inneren eines Geschäfts. Die Polizei hat einen ersten Verdacht zur Ursache.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 18:02 Uhr

Eine 53-Jährige ist am Donnerstagvormittag mit ihrem Auto durch eine Glasfassade ins Innere eines Geschäfts in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gekracht. Laut Polizeibericht beabsichtigte die Frau gegen kurz nach 9 Uhr ihr Auto in der Gartenstraße zu parken.