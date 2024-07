Unfall in Lenningen

Am Mittwochabend kam es in Lenningen (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß einer Pedelec-Fahrerin und einem freilaufenden Hund. Die Fahrerin des Zweirades wurde beim Sturz schwer verletzt.

mmf 11.07.2024 - 17:01 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist im Heerweg in Lenningen (Kreis Esslingen) eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei befuhr die Pedelec-Fahrerin kurz nach 18 Uhr den Heerweg Richtung Schützenhaus, von wo aus sie nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte.