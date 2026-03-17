Ein Unfall in Leonberg aus der Nacht von Montag auf Dienstag wirft bei der Polizei Fragen auf: Derzeit läuft die Suche nach einem unbekannten Lkw-Fahrer.

Drogen waren bei einem Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen im Spiel. Ein 20-Jähriger bog mit seinem Opel gegen 1.15 Uhr von der Leonberger Straße nach rechts in die Brennerstraße ab. Im dortigen Bereich befinden sich zwei Rechtsabbiegespuren, wobei es sich bei der rechten Spur um einen Busfahrstreifen handelt.

Lkw auf rechtem Fahrstreifen? Opel schleudert gegen geparktes Auto Während der 20-Jährige laut Polizeibericht ordnungsgemäß die linke der beiden Spuren nutzte, soll sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Lastwagen befunden haben, der während der Fahrt leicht auf die linke Spur gekommen sein soll. Dies soll den 20-Jährigen dazu veranlasst haben, schlagartig nach links zu lenken. Weil er zu schnell unterwegs war, geriet er mit seinem Opel ins Schleudern, wodurch sich das Auto um 180 Grad drehte und schließlich mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden VW kollidierte.

Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten mehrere Auffälligkeiten bei dem Opel-Fahrer fest. Sie veranlassten deshalb einen Vortest auf Betäubungsmittel – der positiv verlief. Der 20-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, darüber hinaus wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen und den vermeintlichen Lkw-Fahrer

Das Polizeirevier Leonberg, Telefon: 0 71 52/60 50 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere den unbekannten Lkw-Fahrer und auch Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.