Ein Unfall in Leonberg aus der Nacht von Montag auf Dienstag wirft bei der Polizei Fragen auf: Derzeit läuft die Suche nach einem unbekannten Lkw-Fahrer.
17.03.2026 - 14:47 Uhr
Drogen waren bei einem Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Brennerstraße in Leonberg-Eltingen im Spiel. Ein 20-Jähriger bog mit seinem Opel gegen 1.15 Uhr von der Leonberger Straße nach rechts in die Brennerstraße ab. Im dortigen Bereich befinden sich zwei Rechtsabbiegespuren, wobei es sich bei der rechten Spur um einen Busfahrstreifen handelt.