In Leonberg-Warmbronn kommt es an Heiligabend wegen Schneeglätte zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto rutscht von der Fahrbahn und landet im Wald.

alp 24.12.2025 - 16:14 Uhr

Wegen Schneeglätte ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Leonberg-Warmbronn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve kam die Fahrerin des Wagens aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend im Wald zum Stehen.