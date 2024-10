Der Fahrer eines BMWs kommt auf der Südrandstraße in Leonberg von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Brückenpfeiler aus Beton. Vermutlich war er zu schnell unterwegs, sagt die Polizei.

unserer Redaktion 13.10.2024 - 16:43 Uhr

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Samstagabend ein BMW-Fahrer in Leonberg von der Fahrbahn abgekommen und hat so einen schweren Schaden an seinem Fahrzeug verursacht. Um 20.45 Uhr wurde die Polizei wegen des Unfalls alarmiert, der sich an der Ecke von Berliner Straße und Südrandstraße ereignet hatte.