Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurde in Leonberg ein Kleinwagen am Dienstag auf einen Steinquader geschoben. Es entstand hoher Sachschaden.

Am Dienstabend krachte es heftig im Leonberger Ramtel. Zu der Kollision zwischen einem Opel Corsa und einem VW kam es, nachdem die Fahrerin des Kleinwagens nach dem Besuch in einem beliebten Schnellrestaurant auf die Neue Ramtelstraße auffahren wollte. Hierbei übersah laut Polizeiangaben die Fahrerin den herannahenden VW.

In Folge des heftigen Zusammenstoßes wurde der Opel auf den Grünstreifen geschoben und landete auf einem dort liegenden Steinquader. Beide Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt, erlitten aber lediglich leichte Verletzungen.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist beträchtlich. Während der Schaden am VW auf 15 000 Euro geschätzt wird, ist am Opel mit Reparaturkosten in Höhe von 8000 Euro zu rechnen.