In Leonberg stößt ein Krankenwagen auf Einsatzfahrt mit einem VW zusammen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Geschehen.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Ein Rettungswagen ist am Samstagmittag in Leonberg auf einer Einsatzfahrt mit einem VW zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr war der 35-jährige Fahrer des Krankenwagens im Bereich der Gebersheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, mit Sirene und Blaulicht. Ein 68-jähriger Mann fuhr in der Brennerstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Gebersheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge.

 

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Hergang des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.