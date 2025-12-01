In Leonberg stößt ein Krankenwagen auf Einsatzfahrt mit einem VW zusammen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Geschehen.

Marius Venturini 01.12.2025 - 14:45 Uhr

Ein Rettungswagen ist am Samstagmittag in Leonberg auf einer Einsatzfahrt mit einem VW zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr war der 35-jährige Fahrer des Krankenwagens im Bereich der Gebersheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, mit Sirene und Blaulicht. Ein 68-jähriger Mann fuhr in der Brennerstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Gebersheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge.