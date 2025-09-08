An einer Kreuzung in Leonberg stockt der Verkehr wegen eines sich nähernden Rettungsfahrzeugs mit Sirene – ein Motorradfahrer ist zu ungeduldig und umfährt den Stau per Gehweg.

Ein Motorradfahrer hat am Wochenende in Leonberg stockenden Verkehr per Bürgersteig umfahren und dabei einen 34-Jährigen mit Kinderwagen touchiert. Gegen 19 Uhr kam der Verkehr im Kreuzungsbereich von Grabenstraße und Seestraße kurz zum Stillstand, weil sich aus Richtung der Bahnhofstraße ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Alarm näherte.

 

Dem Motorradfahrer, der von der Polizei gesucht wird, war das scheinbar ein Dorn im Auge: Er fuhr seine Fahrt auf dem angrenzenden Gehweg fort. Dort kam ihm der 34-Jährige Fußgänger entgegen, der seinen Säugling im Kinderwagen fuhr. Der Motorradfahrer streifte sowohl Fußgänger als auch Kinderwagen und wechselte ein Stück weiter wieder auf die reguläre Fahrbahn der Grabenstraße, eher er sich in Richtung Stuttgart davonmachte.

Laut Polizei erlitten der Fußgänger und sein Baby leichte Verletzungen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum unbekannten Motorradfahrer haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.