Unfall in Leonberg

Kreisstraße Richtung Gebersheim bleibt lange gesperrt

Thomas K. Slotwinski 05.03.2025 - 15:54 Uhr

Nichts ging mehr am Mittwoch auf der Kreisstraße zwischen der Leonberger Stadtmitte und dem Teilort Gebersheim. Gegen 14.20 Uhr war ein Mann in einem Ford-Transporter auf der Straße in Richtung Gebersheim unterwegs. Plötzlich kam er nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und kippte auf die Beifahrerseite. Der Fahrer wurde verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.