Die Vorfahrt hat eine 50-Jährige am Samstag missachtet, als sie von der Bismarck- in die Leonberger Straße einbiegen wollte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 44 000 Euro.

Nathalie Mainka 21.12.2025 - 09:56 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leichte Verletzungen erlitten und hoher Sachschaden entstand, ist es am Samstagnachmittag in Leonberg an der Kreuzung Bismarckstraße und Leonberger Straße gekommen. Gegen 13.25 Uhr war laut Informationen der Polizei eine 50-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz C-Klasse auf der Bismarckstraße in Richtung Schlegelstraße unterwegs. An der Einmündung zur Leonberger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 46-jährigen Skoda Superb-Fahrers, der in Richtung Glemseckstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich prallte der Mercedes-Benz zusätzlich gegen einen in der Schlegelstraße wartenden Opel Corsa-E, der von einem 26-Jährigen gesteuert wurde. Sowohl die drei beteiligten Autofahrer als auch der 52-jährige Beifahrer im Opel Corsa-E erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 44 000 Euro geschätzt.