Unfall in Ludwigsburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es bei einem Verkehrsunfall mitten in Ludwigsburg mehrere Verletzte gegeben. Ein Autofahrer hat wohl einem Bus die Vorfahrt genommen.

Christian Kempf 01.02.2025 - 10:09 Uhr

Ziemlich heftig gekracht hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr in Ludwigsburg an der Kreuzung zwischen der Schillerstraße und der Myliusstraße. Ein Bus und ein Auto sind hier zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, seien dabei nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt worden.