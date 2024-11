Unfall in Ludwigsburg

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in der Schwieberdinger Straße. Die Ursachen sind noch unklar.

Karin Götz 23.11.2024 - 09:50 Uhr

Drei Verletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 22 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 42-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr auf dem Linken der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt, als ihr ein 29-jähriger Kia-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf ihrer Fahrspur entgegen kam.