Ein Junge ist am Sonntagabend in Ludwigsburg bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war das Kind plötzlich zwischen geparkten Autos auf dei Straße gelaufen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Achtjähriger ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Breslauer Straße in Ludwigsburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass das Kind gegen 19 Uhr während des Spielens plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn lief, ohne auf den Verkehr zu achten.

 

Zusammenstoß ist nicht mehr zu verhindern

Einem 21-jährigen Mercedesfahrer, der zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs war, sei es laut Polizei hierauf nicht mehr möglich gewesen, einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Junge hatte allerdings wohl einen Schutzengel und erlitt nur leichte Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.