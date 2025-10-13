Kind läuft beim Spielen auf die Straße – Autofahrer kann nicht mehr stoppen

Ein Junge ist am Sonntagabend in Ludwigsburg bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war das Kind plötzlich zwischen geparkten Autos auf dei Straße gelaufen.

Julia Amrhein 13.10.2025 - 15:00 Uhr

Ein Achtjähriger ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Breslauer Straße in Ludwigsburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass das Kind gegen 19 Uhr während des Spielens plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn lief, ohne auf den Verkehr zu achten.