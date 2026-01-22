Eine Zwölfjährige ist in der Harteneckstraße in Ludwigsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind war zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen.

Julia Amrhein 22.01.2026 - 11:37 Uhr

Eine Zwölfjährige ist am Mittwochmittag in Ludwigsburg beim Überqueren der Harteneckstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Verkehr aufgrund eines haltenden Busses gegen 11.25 Uhr gestaut, woraufhin das Mädchen plötzlich zwischen den stehenden Fahrzeugen über die Fahrbahn rannte – wohl ohne dabei auf den Verkehr in die Gegenrichtung zu achten.