Eine Zwölfjährige ist in der Harteneckstraße in Ludwigsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind war zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine Zwölfjährige ist am Mittwochmittag in Ludwigsburg beim Überqueren der Harteneckstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Verkehr aufgrund eines haltenden Busses gegen 11.25 Uhr gestaut, woraufhin das Mädchen plötzlich zwischen den stehenden Fahrzeugen über die Fahrbahn rannte – wohl ohne dabei auf den Verkehr in die Gegenrichtung zu achten.

 

Bremsen und Ausweichmanöver nützen nichts mehr

Eine 21-Jährige, die mit ihrem VW gerade in Richtung Gämsenberg unterwegs war, trat zwar sofort auf die Bremse und versuchte noch, der Zwölfjährigen auszuweichen, was ihr aber nicht mehr gelang. Sie erfasst das Kind mit ihrem Wagen, woraufhin das Mädchen zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Zwölfjährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.