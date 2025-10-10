Ein 59-Jähriger hat am Donnerstag in der Innenstadt von Ludwigsburg aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Toyota verloren. Er stieß gegen ein geparktes Auto.

Julia Amrhein 10.10.2025 - 14:22 Uhr

Ein medizinischer Notfall hatte am Donnerstagabend in Ludwigsburg einen Unfall mit vier Fahrzeugen und gut 35 000 Euro Schaden zur Folge. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 59-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Toyota die Uhlandstraße vom Bahnhof kommend entlang und wollte dann nach links in die Wilhelmstraße abbiegen, als er aus gesundheitlichen Gründen plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.